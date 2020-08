Annulation du combat de Balla Gaye 2 - Gris Bordeaux rend les chèques barrés de 10 millions et... Finalement, Gaston Mbengue va devoir utiliser don plan B comme annoncé d'autant que Gris Bordeaux va lui rendre les dix millions réclamés par ce dernier, a relayé L'Observateur.

La revanche entre Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux n'aura pas lieu, du moins pour l'instant d'autant que le leader de Fass, Gris Bordeaux a affirmé qu'il va rendre les dix millions de francs que le promoteur Gaston Mbengue avait donné comme avance.



Seulement, le tombeur de Tyson se veut clair: "j'avais reçu deux chèques barrés que je ne pouvais même pas retirer".



Cela a le mérite d'être clair et le promoteur criait partout que si Gris Bordeaux n'est pas dans les dispositions, il n'a qu'à lui rendre son argent, du moment qu'il a un plan B.



