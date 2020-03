Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Anta Babacar Ngom Diack, femme de légende Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 17:47 | | 0 commentaire(s)| C’est une belle carrure, jeune par son âge, qui s’invite dans le paysage des affaires et bouscule les tendances. La directrice générale de la Sédima, leader de l’aviculture au Sénégal, et de la nouvelle succursale KFC à Dakar, rejoint désormais le rang des sénégalaises les plus influentes à travers le monde.



Dans une période de sursaut générationnel, l’héritière de Babacar Ngom, fondateur de la firme, est célébrée en son temps. Elle venait d’avoir 28 ans quand elle s’est vu confier les rênes de l’entreprise familiale, en novembre 2013. Et depuis cette date, Anta Babacar Ngom a continué de gravir les échelons, faisant du joyau familial, un chef d’œuvre jamais égalé dans son domaine en Afrique.



D’ailleurs, les distinctions qu’elle a reçues, à travers le monde, témoignent de sa bonne étoile. En janvier 2016, elle recevait le prix de l’Entrepreneur Business Awards à Bamako, notamment lors du premier forum de la jeunesse et de l’entrepreneuriat entre l’Afrique et la France. Un an plus tard, lors de la cinquième édition de l’Afrique CEO Forum à Genève, Anta Babacar Ngom a été désignée Plus Jeune Chef d’Entreprise, devant plus de 1000 participants venus de plus de 63 pays. Puis, elle est 32 ? dans le classement de Jeune Afrique des 50 femmes d’affaires les plus influentes du continent, en 2017.



« C’est une jeune femme pour qui on a beaucoup d’estime, par son âge et par ses ambitions surtout. Son leadership est à saluer. Elle ne laisse personne indifférent », explique un journaliste économique. Selon lui, Anta Babacar Ngom est un modèle de réussite qu’il faut suivre de très près.



KFC First Lady, l’aventure audacieuse…pour les femmes



Accueil Envoyer à un ami Partager