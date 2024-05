Appel à la communauté internationale : Cheikh Tidiane Dièye prône la garantie du droit à l’eau Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a participé au 10e Forum mondial de l’eau organisé à Bali, en Indonésie. Dr Cheikh Tidiane Dièye a assuré que «le monde peut compter sur le Sénégal qui a une volonté politique et une collaboration internationale pour transformer les défis communs en opportunités de paix, de sécurité et de prospérité partagée pour les générations actuelles et futures».

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2024

Bes Bi informe que dans son discours, il a rappelé que l’eau, «bien plus qu’une ressource naturelle, est un élément fondamental de l’existence de l’humain, un pilier de sa santé, de sa sécurité alimentaire et de son développement socioéconomique».



Le ministre souligne que ce 10e Forum mondial de l’eau rappelle «l’urgence impérieuse d’agir et de mobiliser la communauté internationale pour garantir le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous, garantir la disponibilité de la ressource et la résilience, assurer les financements adéquats, assurer une gouvernance inclusive de l’eau et renforcer la coopération dans l’esprit de l’hydro-diplomatie»



