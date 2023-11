Appel à la prudence sur un prétendu recrutement : Mais qui tente d’arnaquer via la CENA ? Après nos braves soldats de l’économie, la Douane sénégalaise, naguère ciblée par une escroquerie portant sur de prétendues ventes aux enchères de voitures, c’est au tour de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Après les changements intervenus en son sein, des escrocs ont saisi l’occasion pour lancer un appel à la candidature…Qui tente d’arnaquer via la CENA ?

En tout cas, la Commission électorale nationale autonome alerte et appelle à la prudence. Selon leur constat, « depuis quelques jours, certains réseaux sociaux et groupes de discussions relaient une publication à l'en-tête de la CENA (Commission électorale nationale autonome), faisant état d'un appel à candidatures, en vue du « recrutement (d'un) personnel ad hoc pour les prochaines élections générales » (sic).



Dans son processus, « accompagnant son post d'un lien censé conduire à un site destiné à recueillir les candidatures des personnes intéressées, l'auteur en publie un autre annonçant que des postulants ont été sélectionnés tout en demandant à ces derniers de continuer à partager le lien le plus largement possible », ajoute la Commission.



Mêlée ni de près, ni de loin à cette tentative arnaque, la CENA « précise qu'elle n'a rien à voir avec ces publications. Elle décline toute responsabilité par rapport à cette affaire, tout en se réservant le droit d'y donner toute suite appropriée ».



