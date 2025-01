Appel à la responsabilité : mise au point sur les fausses informations concernant la Première Dame

La Présidence de la République a publié un communiqué officiel afin de démentir formellement les rumeurs circulant sur Internet et les réseaux sociaux concernant un supposé accouchement de la Première Dame, Madame Mame Absa Faye. Contrairement aux informations relayées, il est affirmé que la Première Dame est en parfaite santé et n'a été admise dans aucun établissement de santé pour quelque raison que ce soit.



Face à cette situation, la Présidence invite les médias et le public à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la vérification des informations avant leur diffusion. Cette recommandation vise à préserver la vie privée et la sérénité des personnes concernées, tout en évitant la propagation de fausses nouvelles susceptibles de semer la confusion.