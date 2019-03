Appel à la violence : Abdou Karim Guèye condamné à 1 mois de prison avec sursis et 50 000 FCfa d’amende Le procès d’Abdou Karim Guèye vient de se terminer à la salle 7 du Palais de Justice de Dakar. Le militant de Pastef a été condamné à un mois de prison avec sursis et 50 000 FCFA d’amende par le juge. Le Procureur avait requis un mois de prison avec sursis et 100 000 FCFA d’amende.

Selon l’accusation, Abdou Karim Guèye, alias Karim Xrum Xax, a appelé à la violence à travers une vidéo de 10 minutes, invitant les citoyens à une manifestation non déclarée à la place de l’Indépendance le 25 février dernier, après la sortie du Premier Ministre, Boun Abdallah Dionne, affirmant que le candidat Macky Sall avait remporté l’élection présidentielle avec au moins 57% des voix, le 24 février dernier.



Les avocats du rappeur ont souligné que le leader du mouvement Nittou Deug n’a jamais participé à une manifestation violente et n’a aucun antécédent judiciaire. Tout au contraire, son appel a contribué à la sortie du juge Demba Kandji, indiquant que personne n’est habilité à communiquer les résultats à part la commission nationale de recensement des votes.

