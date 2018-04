Appel à un 23 juin bis : Le député Pape Birahim Touré rappelle que force restera à la loi

Le vice-président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Pape Birahim Touré a annoncé sur les ondes de la RFM que le texte portant projet de loi sur le parrainage est dans le circuit et suit la procédure normale à l’Assemblée nationale. Selon lui, il n’y a eu aucun acte du gouvernement qui pourra faire penser à une révision dudit projet.



En réponse à ceux qui appellent à un 23 juin bis, le député réplique que force restera à la loi. « L’Etat qui a la responsabilité de faire exécuter ou de faire garantir l’état de droit, prendra si besoin en est, les mesures pour que cet état de droit soit respecté », déclare-t-il.



Sur l’adhésion des populations à l’appel de l’opposition, il précise que : « les populations ont d’autres préoccupations que de répondre à l’appel passif de l’opposition, qui n’a d’intérêt aujourd’hui que de mettre la confusion partout à des fins personnelles et électorales. Cela ne passera pas parce que tout simplement les Sénégalais savent distinguer le vrai et du faux, ils ont compris les enjeux », clame le responsable.