Appel à un engagement pour redorer l’image du Sénégal – (Sénégalais Debout Pour La République – La Diaspora) Chers compatriotes sénégalais,

- Devant l’image dévastatrice du saccage des Consulats de Milan et de Bordeaux en Italie et en France. Des actes qui ont ému et choqué les Sénégalais et les amis du Sénégal dans le Monde.



- Face aux actes de sabotage devant l’Ambassade du Sénégal à Paris et les heurts au Consulat de New York ;



- Face aux saccages et pillages d'Universités, d'édifices publics, de biens privés, d'infrastructures d'utilité publique tels que le BRT, le TER, Dem Dikk, les autoroutes, d'investissements privés tels que Auchan, Sup'Eco, Total, entre autres et d'investissements de particuliers comme les boutiques et magasins de distribution et autres commerces. Tout ceci dans une rare violence, comme si certains voulaient particulièrement effacer les progrès économiques du Sénégal, pour le plonger dans le chaos;



- Face à des attaques perpétrées contre des Commissariats de Police et Brigades de Gendarmerie, sur fond d’appels à l’insurrection et de discours de défiance à l’égard de la République et des ses Institutions civiles et militaires;



- Face aux appels aux crimes contre des Sénégalais, le Sénégal et sa République, tenus par certains compatriotes au funeste projet;



- Face à toutes sortes de dérives, d’actes répréhensibles et de défiance, de postures anti républicaines dans l’espace public, de piétinement des Lois de la République, d’outrages et de menaces aux tenants de la Justice, aux Forces de Défense et de Sécurité et aux Autorités civiles, militaires, religieuses et coutumières;



Nous, Sénégalais Debout pour la République, nous érigeons en défenseurs de la République sénégalaise et de ses Institutions au Sénégal et dans la Diaspora;



Nous nous engageons fermement à la Sauvegarde, la Préservation et le Renforcement de la République du Sénégal;



Et appelons les Sénégalais, au-delà de leurs postures politiques, de leurs croyances religieuses et de leurs activités professionnelles, à rejoindre cette initiative dans le Pays et dans la Diaspora pour :



- Redorer l’image de notre cher pays le Sénégal dont le destin ou l'ambition d’aucun homme ou d'aucune femme politique ne vaut qu'elle soit ternie;



- Que la Diaspora, qui a longtemps œuvré au développement du Sénégal, ne reflète pas seulement limage d’individus inconscients qui saccagent des Représentations diplomatiques et Consulats, pierre angulaire des services de l’État à ses ressortissants à l’étranger;



- Que les auteurs d’appels à l’insurrection et aux crimes échouent lamentablement dans leur funeste dessein contre le Sénégal et les Sénégalais;



- Pour que la République et ses Institutions demeurent à jamais solides et profondément ancrées autour d’Un Peuple-Un But- Une Foi;



- Pour qu’enfin la République, sa Constitution, ses Lois et ses Règlements et sa Justice, soient au dessus de toute personne morale et physique sous juridiction sénégalaise ! La République étant garante de notre vivre-ensemble harmonieux.





Fait le 10 juin 2023

Ont Signé :

Moussa A. Diaw, Gestionnaire d’Entreprise, Canada,

Dr Harouna Sow, Économiste Malaisie

Ousmane Diop, Pdt AWA, Toulouse, France

Mamadou Bassirou Sene, Italie

Daouda Mbaya, Dakar

Mouhamed Ba, Abidjan, RCI

Abdoulaye Faye, Professeur d’Université USA

Mariama Mbaye, Marseille, France

Aissata Kâ, Louga

Dr. Babacar Guèye, Médecin, Thiès

Samba Fatim Ndiaye, Banquier USA

Pierre Marie Gomis, Belgique

El Hadi Malick Beye, Arabie Seoudite

Mamadou Lamine Sall, Dubai, EAU

Ndèye Khady Seck, Saint-Louis

Pape Amadou Thiam, Montréal, Canada

Lucien Mané, Kaolack

Mamadou Lamine Ba, Brazzaville, Congo

Khadim Guisse, Paris France

Josephine Tine, New York, USA

Birahim Diop, Pretoria, Afrique du Sud

Babacar Mbaye Gningue, Dakar



