Appel au dialogue politique: Aïda Mbodj, leader de « Ande Sakhal Ligguey », rejette la main tendue du Président Sall

Le leader de l'Alliance nationale pour la Démocratie, « Ande Sakhal Ligguey », Aïda Mbodj décline et rejette cet appel au dialogue du président de la République, Macky Sall. Ledit mouvement promet de refuser la 3e candidature de Macky Sall et l’invite à déclarer son renoncement. Aïda Mbodj regrette un dialogue politique dans un contexte dans lequel, de nombreux acteurs politiques sont encore détenus arbitrairement dans les cellules de Maisons d'Arrêt et de Correction.



D’après elle, « Ande Sakhal Leggey » continue d'exiger leur libération immédiate et sans condition. « Nous considérerons ce dialogue politique comme illégitime, malgré toute la détermination du président de la République à vouloir poursuivre son objectif anticonstitutionnel de réduire l'opposition à sa plus simple expression et de vouloir la mettre en mal avec l'opinion publique », regrette-t-elle.



Aïda Bodj déplore un vide de sens, au regard des précédents dialogues initié par le président de la République, qui avaient débouché sur les résultats peu appréciables.







Amath Thiam

Leral