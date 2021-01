Application de l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès : Le ministère de l’intérieur liste les mesures en vigueur jusqu’au 20 février

Selon le communiqué en date du 26 janvier 2021 signé Antoine Félix Abdoulaye Diome, les mesures en vigueur dans les régions de Dakar et de Thiès jusqu’au 20 février, concernent l’interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21 heures à 05 heures, l’interdiction des manifestations et rassemblement sur la voie publique.



Il est également cité dans le texte du ministère, l’interdiction de toutes réunions publiques, de toutes réunions privées telles que les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses. Le département dirigé par M. Diome rappelle également l’interdiction de tous rassemblements dans les lieux recevant du public notamment les hôtels, les salles de spectacles, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires, les terrains et salles dédiées au sport.



Dans la foulée, le ministère de l’intérieur rappelle que le port obligatoire de masque de protection reste de rigueur dans les lieux publics et privés tels que la voie publique, les services de l’administration publique quel qu’en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce et les moyens de transport public ainsi que les moyens de transport privé transportant au moins deux personnes. Ces mesures, selon le communiqué, restent valables sur toute l’étendue du territoire national.



« Le ministre de l’intérieur invite les populations à se conformer à ces mesures et rappelle que le non-respect de celles-ci expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements », conclut le document.

