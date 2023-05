Appui à la culture et à l’éducation : Sunu Bicis « promeut l’excellence »

A l’entrée de l’école de kora (Kordaba), c’est la note : « Ablaye Cissoko est soutenu par la Bicis et le groupe Bnp Paribas » qui souhaite la bienvenue aux personnes qui franchissent la porte du bâtiment composé, entre autres, de salles de cours, du secrétariat, de l’espace Ablaye Cissoko, d’un espace vert.



L’artiste a profité de cette de courtoisie pour « remercier encore la Bicis pour son soutien constant en faveur de la culture ».



« Je vous remercie encore pour votre soutien et votre confiance pour accompagner ce que nous faisons », dit Ablaye Cissoko.



M. Cissoko n’a pas manqué de souhaiter « plein succès » à la nouvelle directrice générale de la Bicis qui a récemment rejoint le groupe Sunu de feu Pathé Dione, présent dans 17 pays.



Par ailleurs, la délégation s’est ensuite rendue à l’école Prytanée militaire de Saint-Louis dont elle soutient également dans le cadre de ses actions Rse.



Sur place, après la restitution de la master class de l’orchestre de l’école composé d’enfants de troupe en classe de cinquième, quatrième et troisième, appuyé en moyen d’une journée par le groupe Jamm Jazz, le Commandant du Prytanée militaire a salué l’engagement de la Bicis dans l’accompagnement de la culture et de l’éducation.



« La Bicis promeut l’excellence », a magnifié le Colonel Mansour Sarr qui a ensuite remercié Ndeye Coumba Teuw Aw, la nouvelle patronne de la banque « pour les efforts constants que déploie la Bicis » en ce sens. Cela, fait-il savoir, « met en exergue l’importance que vous accordez à la formation ».



Pour sa part, Mme Aw a manifesté son intention de perpétuer le partenariat entre la Bicis et l’école Prytanée militaire. « Nous ambitionnons de continuer ce partenariat que nous avons hérité du groupe Bnp Paribas », a-t-elle indiqué au Commandant du Prytanée militaire.



