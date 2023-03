Appui des États Unis au Sénégal : 6,2 millions de dollars pour moderniser l'école nationale de police

L’ambassade américaine à Dakar confie que cette visite a permis d'approfondir les discussions qui ont eu lieu lors du Sommet des dirigeants africains de décembre 2022 à Washington, D.C., et de mettre l'accent sur le prochain Sommet pour la démocratie (S4D), qui se tiendra les 29 et 30 mars .



Lors de ses rencontres, l’institution souligne que la sous-secrétaire Zeya a discuté de la sécurité régionale, des questions de droits de l'homme au niveau mondial et de l'état de la démocratie en Afrique de l'Ouest. “Ces rencontres ont permis un dialogue constructif sur des questions cruciales et ont réaffirmé les liens étroits entre les États-Unis et le Sénégal", a déclaré Mme Zeya.



Pendant son séjour à Dakar, Mme Zeya a rencontré le président Macky Sall et s'est jointe à l'ambassadeur des États-Unis, Michael Raynor, et au ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, pour donner le coup d'envoi d'un projet de 6,2 millions de dollars financé par les États-Unis pour moderniser l'école nationale de police, avec de nouvelles infrastructures, des équipements et des programmes de formation.



Mme Zeya a également prononcé un discours sur le leadership des femmes et des filles dans la construction d'un avenir numérique inclusif, lors d'un événement organisé par ONU Femmes Sénégal. "De la promotion du renouveau démocratique à la réduction de la pauvreté et à la promotion de la croissance économique, la construction d'un monde numérique plus inclusif est la clé du progrès", a déclaré Mme Zeya.



A l’en croire, "la seule façon de réaliser cette vision est de promouvoir la participation pleine et significative des femmes et des filles, dans toute leur diversité, à la fois en ligne et hors ligne."



Bassirou MBAYE





La sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Uzra Zeya, a rencontré des représentants du gouvernement sénégalais, de la société civile et d'organisations internationales lors d'une visite à Dakar les 13 et 14 mars 2023.Source : https://www.lejecos.com/Appui-des-Etats-Unis-au-Se...