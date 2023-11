Appui technique et financier du programme d’accélération d’impact Lift : Un projet de l’Arcop parmi les bénéficiaires

L’Arcop informe dans un communiqué que l’objectif du projet est de concevoir des réformes et de mettre en œuvre des stratégies innovantes pour établir une meilleure collaboration dans les marchés publics en vue de s’assurer d’une inclusion équitable des femmes.



Il s’agit aussi d’améliorer l’utilisation des données ouvertes pour gérer, suivre et faire progresser l’accès aux services publics et aux acquisitions.



Le communiqué rapporte que dix projets du Brésil, du Chili, de la Lituanie, des Philippines, du Sénégal, de la Thaïlande, de l’Ouganda, du Royaume-Uni et des États-Unis ont été sélectionnés pour créer des communautés justes, inclusives et plus vertes en faisant progresser les réformes de la commande publique dans le cadre du programme d’accélération d’impact de l’Open contracting partnership, le programme Lift.



Chaque année, dit-il, les gouvernements mondiaux dépensent 13 000 milliards de dollars en commande publique. Il ajoute que les marchés publics sont essentiels pour assurer l’éducation publique, les transports, les soins de santé et pour lutter contre le changement climatique. Pourtant, les systèmes de commande publique défaillants ont exacerbé les inégalités et la corruption, selon le texte de l’Arcop.



L’accélérateur d’impact Lift aide les équipes de l’administration publique et de la société civile à apporter un changement transformationnel bâtissant des communautés plus fortes pour des millions de personnes en réformant la commande publique grâce à de meilleures données, des processus ouverts et participatifs, et une assistance technique et financière.



« Nous sommes fiers de travailler auprès de visionnaires de première ligne qui souhaitent utiliser la commande publique comme levier pour atteindre des objectifs d’impact social plus larges », déclare Kathrin Frauscher, directrice exécutive adjointe de l’Open Contracting Partnership.



Les dix équipes de cette année ont été sélectionnées parmi plus de 150 propositions provenant de 70 pays, soit une augmentation de 50% par rapport au dernier cycle de candidatures. Le programme débutera par un atelier en septembre 2024. Chaque équipe reçoit jusqu’à 35 000 $ de soutien financier et 200 heures d’assistance technique personnalisée sur la gestion du changement, l’inclusion, les stratégies de commande publique ouverte, et bien plus encore.



Au cours des 18 prochains mois, l’Open Contracting Partnership soutiendra les équipes sélectionnées dans l’ouverture et l’amélioration de leurs systèmes de commande publique et dans le renforcement de leur capacité à atteindre leurs objectifs.



« Les solutions et les approches développées par ces équipes de réforme serviront d’inspiration et fourniront des conseils pratiques qui permettront à d’autres de mettre à l’échelle des pratiques de commande publique innovantes et efficaces », déclare Kaye Sklar, responsable principale du programme Lift de l’OCP.



Les équipes Lift précédentes ont eu recours à la commande publique ouverte pour relever des défis tels que la transparence et la responsabilité du gouvernement, l’accessibilité financière des médicaments et la gestion des secours en cas de catastrophe. Elles ont obtenu les résultats remarquables dans des pays asiatiques et dans certains Etats américains, rapporte enfin le communiqué.



