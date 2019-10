Après Elhaj Kassé, Yaxam Mbaye obtient la peau de Sorry Kaba ! Dieu est Grand , mais Yaxam Codou Ndéné Mbaye (à l’état civil) n’est pas, du tout alors petit, pour dire le moins!

Cet ami et proche collaborateur du Président de la République sortait récemment de l’ombre, acceptait les interviews -pendant que d’autres collaborateurs du Pr Macky Sall, mieux placés faisaient profil bas- ... et court-circuitait pour ne pas dire rabattait le caquet publiquement à Elhaj Kassé lorsque ce dernier avait fait cette malheureuse sortie médiatique contre Aliou Sall (au fait, où se terre t’il ?)

La suite est connue! Elhaj Kassé a été “liquidé” .

Hier, dimanche, et comme l’écrivait en exclusivité dakarposte, notre confrère, qui, nous souffle t’on, sert à la fois de confident et de boîte à idées auprès du chef de l’Etat, est encore monté au créneau suite à ce qu’il est convenu d’appeler le cas Sorry Kaba.

Comme le subodorait dakarposte, Yaxam a eu sa peau.



Voici d’ailleurs ce que nous écrivions dans la nuit du dimanche au lundi 21 octobre 2019





Yakham Mbaye scelle le sort de Sory Kaba



Au sein de la majorité présidentielle, lorsque le ministre Yakham Mbaye monte au créneau, c'est que ce n'est pas anodin, que ça craint et que le Président Macky Sall est sur le point de sévir. Et hier, en mode fast track, il a flingué Sory Kaba, après que ce dernier est allé, dans la matinée, à l’émission Grand Jury de la Tfm pour «thèser» sur des questions qui fâchent, particulièrement la problématique de la succession du Président Macky Sall que certains pontes de la majorité présidentielle attiseraient, selon les mauvaises langues.

Aussi, pour qui connaît les codes, sait décrypter les cryptages dans l’univers présidentiel, et comment on y fait et défait les carrières, on peut croire que le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur est... cuit. Et vous pouvez croire dakarposte qui a tendu les oreilles et capté quelques dires.

Si le Directeur général du quotidien national «Le Soleil» a parlé ainsi, pilonnant sans ménagement Sory Kaba dont il a épinglé l’«indiscipline qui porte atteinte à l’autorité du Président de la République», c’est que, sauf retournement de situation, le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur n’échappera pas d’être éjecté du moelleux fauteuil qu’il occupe depuis des années.



Les prochaines heures nous édifieront…



Sorry Kaba a perdu son juteux maroquin quelques heures plus tard!



Dakarposte.com

