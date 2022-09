Après « France dégage, Macky dégage ! » : Une campagne initiée par le Frapp contre le 3e mandat

Dans cette campagne dénommée « Macky Dégage ! Gor Ca Wax Ja ! 2024 C’est Fini ! », le Frapp se prononce sur des points :



Considérant que la Constitution du Sénégal est claire sur l’impossibilité pour le Président Macky Sall d’avoir un 3e mandat de suite et par conséquent, l’impossibilité pour lui d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024.



Considérant que tous les actes que le Président Macky Sall pose montrent qu’il veut imposer au peuple sénégalais sa 3e candidature illégale et illégitime.



Considérant la nomination récente d’un Premier ministre qui faisait l’apologie de la non limitation des mandats au profit du Président Macky Sall et l’interdiction le même jour par le préfet de Dakar d’un concert pour la limitation des mandats.



Considérant que cette problématique du 3e mandat avait causé plus d’une dizaine de morts en 2011 au Sénégal et provoqué des troubles électoraux mortifères dans plusieurs pays africains



Le FRAPP, en toute responsabilité :



Démarre aujourd’hui la campagne contre le 3e mandat du Président Macky Sall dénommée : Macky Dégage ! Gor Ca Wax Ja ! 2024 C’est Fini !



Les camarades de Guy Marius Sagna lancent un appel à la jonction de toutes les forces vives du Sénégal, pour faire barrage au projet anticonstitutionnel du Président Macky Sall.















