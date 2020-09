Après Grand P qui a choisi Eudoxie Yao, un autre chanteur guinéen veut Emma Lohoues

Au moment où le chanteur guinéen Grand P vit le grand amour avec Eudoxoie Yao, son compatriote et rappeur Madbi tente à son tour de séduire la belle et sulfureuse Emma Lohoues. Il n’a d’ailleurs pas manqué de déclarer publiquement sa flamme à Emma Lohoues :



Le “frère” de Grand P qui veut Emma Lohoues, déclare le rappeur originaire de la Guinée.



Il faut dire que c’est Grand P qui a inspiré son compatriote Madhi au regard de sa relation avec Eudoxie Yao. La star ivoirienne des réseaux sociaux et le chanteur guinéen n’hésitent pas à affirmer en public qu’ils sont amoureux. Présent sur les bords de la lagune Ébrié, l’artiste venu tout droit de Conakry, a saisi l’opportunité pour demander la main de la dame aux courbes déroutantes.



Alors que plusieurs observateurs ne croyaient pas à cette relation, Eudoxie Yao était montée au créneau pour leur assurer que cette relation était vraie



“Pour les gens qui demandent si c’est réel, sachez que c’est du vrai love. On s’aime plus que tout. Nous sommes en train de préparer la dot. On va voir ce que les parents veulent et la suite vient après… Je suis fiancée. C’est bouclé. Mon mari a dit, il a fait. C’est Dieu seul qui peut nous séparer à l’heure actuelle“, a précisé Eudoxie Yao à l’endroit des personnes qui doutent de son amour avec Grand P.



Alors que les Ivoiriens n’ont pas encore fini d’évoquer la relation entre Grand P et Eudoxie Yao, le rappeur Madhi a décidé de séduire Emma Lohoues.



Dans une publication sur sa page Facebook, le compatriote de Grand P a avoué qu’il a un faible pour la jeune Ivoirienne.



“Emma, ils me disent que tu as un enfant et même cela ne me décourage pas, car j’en ai un aussi. Je rêve de voir les deux grandir heureux ensemble. J’espère qu’ils vont bientôt se rencontrer !!“, a écrit le prétendant d’Emma Lolo.



Madbi a même sollicité l’aide des internautes pour réussir à séduire la fille d’ Eugène 1er. “Selon vous, c’est une bonne idée d’offrir des bouquets de fleurs à Emma ou bien il faut plus ? J’ai besoin de vos conseils sur comment faire pour avoir le cœur d’une femme“, a-t-il sollicité.



Pour l’heure, l’ex-copine d’Arafat DJ n’a pas encore régai. Madhi réussira-t-il à la séduire? Seul l’avenir nous le dira.

Afrikmag