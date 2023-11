Après Macky Sall, Aminata Angélique Manga s’en prend Atépa et Cie

Lundi 20 Novembre 2023 à 10:57

L’ancienne journaliste Aminata Angélique Manga, devenue responsable politique de la coalition Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor, approuve la sortie du Chef de l’État Macky, qui a déclaré à Fatick « ne pas répondre à des escrocs « , en réponse au communiqué signé par Pierre Goudiaby Atépa, au nom du Collectif des Cadres de la Casamance. Cette organisation a appelé, jeudi dernier, le Président Macky Sall, à libérer Ousmane Sonko. « Pour être honnête, je trouve que le Président Macky Sall a parfaitement raison sur la question, parce que ce qu’ils sont en train de faire, c’est de l’escroquerie », a déclaré Aminata Angélique Manga, rapporte "Rewmi".



Mme Manga estime que le collectif des cadres casamançais ne devrait pas devenir le « collectif des cancres casamançais « . Aminata Angélique Manga s’en est, par ailleurs, directement prise à Pierre Goudiaby Atépa, soutien de longue date de Ousmane Sonko : « C’est un homme d’affaires qui a misé sur un cheval de course, en attendant d’avoir un retour sur investissement. Et, il se trouve que son étalon sur qui il avait misé, s’est disqualifié lui-même « .

Ndèye Fatou Kébé