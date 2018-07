Après Messi, Ronaldo quitte le Mondial C'est terminé ! L'Uruguay s'impose 2-1 face au Portugal et retrouvera l'équipe de France en quarts de finale. Fin de parcours pour le champion d'Europe.

Dimanche 1 Juillet 2018

Edinson Cavani a inscrit deux très beaux buts pour permettre à l'Uruguay de se qualifier face au Portugal de Ronaldo (2-1), en 8es de finale de la Coupe du monde, samedi à Sotchi.



Le duo infernal formé par Edinson Cavani et Luis Suarez a bien lancé le huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Uruguay et le Portugal, samedi à Sotchi. Alerté côté droit, Cavani a renversé le jeu pour son partenaire en sélection, côté opposé, puis s’est lancé dans une course folle pour se trouver démarqué au second poteau.



44e but en 105 sélections

Luis Suarez a temporisé avant de rentrer intérieur et de délivrer un caviar du pied droit pour son partenaire. Auteur d’un appel fantastique dans le dos de la défense, Cavani a placé un coup de tête rageur, dans son style habituel (7e). Il s’agit de son 44e but en 105 sélections avec la Céleste.









