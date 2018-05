Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Après Rihanna et Jennifer Lopez, Drake dévoile sa nouvelle petite amie Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mai 2018 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Les pages Rihanna et Jennifer Lopez sont enfin tournées ! Drake a trouvé une nouvelle chérie et il ne s’en cache pas. Le chanteur a même été aperçu avec l’heureuse élue dans les rues de Toronto.



En effet, après une période calme sentimentalement, Drake s’est concentré sur lui et sur ses projets. Il en est devenu un genre de « super rappeur », offrant des courses et des frais d’inscription à l’université à des inconnus et n’hésitant pas à épingler un mec qui harcelait une jeune fille durant l’un de ses concerts.



C’est un tout nouveau Drake qui a retrouvé l’amour. Après avoir tiré un trait sur la bombe barbadienne, mais aussi sur son ex Jennifer Lopez, Drake n’a plus de mal à s’afficher avec sa nouvelle conquête ! Les paparazzis ont en effet aperçus le rappeur main dans la main dans les rues de Toronto avec une très jolie brune.



Seul bémol, la nouvelle petite amie de l’interprète de God’sPlan n’est pas connue. Tellement anonyme que l’on ne connait même pas son nom.La jolie brune aux cheveux longs accompagne Drake, en jean et mini bustier, naturelle et pas maquillée. Elle est canon et tous les deux semblent sereins malgré l’imposant garde du corps qui les accompagne de près.



Selon certains médias américains, cette histoire d’amour naissante aurait vu le jour il y a quelques semaines déjà. Il ne devrait pas se passer beaucoup de temps avant que l’on apprenne qui est cette mystérieuse jeune femme mais on espère que cette fois ça va.



