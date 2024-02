Après avoir absorbé une potion magique: 8 personnes accusées de sorcellerie, sont mortes

Une affaire d’anthropophagie secoue la Guinée-Bissau. Huit personnes sont mortes après avoir été soumises de force, à absorber publiquement une potion magique révélatrice, selon des sources proches de la communauté Feloupe, des sorciers et mangeurs d’âmes. Le drame est survenu ce 21 février 2024, dans la ville de Sao Domingos, région de Cacheu, frontalière du Sénégal, relate "Bes bi".



Il s’agissait au total de 29 personnes, parmi lesquelles il y avait des femmes toutes accusées d’être des sorciers et mangeurs d’âmes, sans aucune preuve tangible, rapporte la presse locale. Elles ont été conduites, armes blanches à la main, sous l’arbre à palabre du village de Kuladjé, où elles ont été soumises à des pratiques primitives de leurs aïeux, consistant à faire absorber une potion préparée par un charlatan du village.



Cette potion magique n’était autre qu’un test, pour déceler les sorciers et mangeurs d’âmes avérés, qui confessaient le plus souvent leurs forfaitures avant de trépasser. Toutefois, il faut signaler que parmi les suspects, 21 ont été évacués à l’hôpital de Sao Domingos, sans conscience, rapporte les mêmes sources.