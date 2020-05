Après celle d'Ousmane Sonko: Le Cojer réclame la radiation de Diomaye Faye de Pastef

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mai 2020 à 19:59

La Cojer Nationale, au nom de son coordonnateur, Moussa Sow, demande la radiation pure et simple de Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des Impôts et Domaines et coordonnateur des Cadres de Pastef / Les Patriotes.



Moussa Sow souligne que Bassirou Diomaye Faye a déclaré que le décret 2020-964 circulant dans les réseaux sociaux, a fait le circuit interne de la DGID. « Une telle déclaration sur un plateau de télévision de la part d’un haut fonctionnaire qui est censé garder le secret professionnel, viole honteusement l’obligation de réserve consacrée par la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des Fonctionnaires de l’État. D’autant plus que l’information en question ne vient pas de la Présidence de la République via le Communiqué de la Cellule de Communication », appuie-t-il.



“ Du reste, l’enquête qui sera ouverte sur cette affaire, va déterminer les circonstances de naissance de ce faux document et les personnes impliquées dans sa diffusion. À ce titre, la sagesse aurait recommandé une réserve de la part de Bassirou Diomaye Faye, mais comme son mentor Ousmane Sonko, il a préféré sauter sur l’occasion pour entrer dans le registre des révélations en tant qu’Inspecteur des Impôts et Domaines ”, ajoute M. Sow.

