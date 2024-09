Après cinq jours de diète, René Capain Bassène évacué à l’hôpital, Ona2J alerte

René Capain Bassène a été évacué à l’hôpital de Ziguinchor ce mercredi vers 10h, a-t-on appris de l’Organisation nationale d’assistance juridique et judiciaire (Ona2J). Quelques jours après la confirmation de sa condamnation à la perpétuité, le détenu avait entamé une grève de la faim de 5 jours. « Cette évacuation indique une détérioration significative de son état de santé, nécessitant une intervention médicale urgente. Après cinq jours sans alimentation, les risques de complications graves, tels qu’une déshydratation sévère et des dommages aux organes vitaux, sont considérablement accrus », alerte le président de l’Ana2J, Amadou Tom Mbodj, nous dit "Bes Bi".



Il a réitéré son appel à sa famille à le « dissuader de continuer sa diète et l’encourager à adopter d’autres formes de résistance plus sécuritaires ».