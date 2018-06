Après des menaces répétées, la "niaréel" ébouillante sa coépouse et son bébé avec de l'huile chaude Agée de 19 ans et 20 ans, les deux coépouses Fatou Mbaye et Khady Ndiaye ne se supportaient pas. D’ailleurs, c’est ce qui a entraîné leur querelle ayant abouti à des coups et blessures volontaires (CBV) occasionnant une incapacité.



Entre Fatou Mbaye (19 ans) et sa coépouse Khady Ndiaye (20 ans), c’est la guerre. Les deux femmes ne se supportent pas et se querellent à tout bout de champ. Ce qui a abouti à un drame à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, hier.



En effet, les faits pour lesquels elles sont en procès se sont déroulés le 5 mai à Ndawène, dans la commune de Tivaouane. A la suite d’une querelle, la dame Khady Ndiaye qui est la « niaréel » (seconde épouse), a chauffé de l’huile, avant d’ébouillanter sa coépouse et son bébé, une fillette de 17 mois répondant au nom de Mb. Mbaye.



L’enquête menée dans leur entourage révèle que Khady Ndiaye, réputée belliqueuse dans son verbe et provocatrice dans ses actes, avait promis à sa rivale un traitement qui ferait qu’aucun homme ne voudra plus d’elle. Ainsi, ne s’arrêtant pas à la menace, elle est passée à l’acte. Par la suite, elle a quitté le domicile conjugal vers une destination inconnue. Elle a pris soin, auparavant, de confier son bébé à une voisine. Mais comme un crime n’est jamais parfait, sa présence a été signalée après plusieurs heures de recherche au poste de santé de Darou Fall. C’est là d’ailleurs qu’elle a été interpellée et conduite à la gendarmerie de Thiès.



Toujours est-il qu’un examen physique a permis de constater que Fatou Mbaye avait une plaie qui semblait être causée par une brûlure du côté droit de son bas-ventre. De même, son enfant Mb. Mbaye est atteinte au pied, à la jambe et à la cuisse droite. Toutes les deux ont ainsi été évacuées à l’Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane pour une meilleure prise en charge médicale.



L'affaire a été mise en délibérée au 17 juin prochain.













Le Quotidien

