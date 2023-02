Après dix ans d'exercice illégal de la médecine : Le faux docteur Thierno Birahim Fall, écope de 3 mois de prison

" Thierno Birahim Fall a fait énormément de mal et a même causé des morts durant plus d'une décennie. Qui plus est, il a mis en danger des milliers de vies humaines, parce que motivé par le gain facile. Ceci, en portant un lourd préjudice à la profession de médecine ". Tels étaient les propos du procureur de la République, au moment de requérir deux années de prison ferme contre Thierno Birahim Fall.



La cinquantaine, cet homme marié à trois épouses et père de six enfants, qui s'est fait passer pour un docteur durant dix ans à Touba où il a érigé sa clinique privée, comparaissait hier jeudi 23 février 2023, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel.



Poursuivi pour les chefs d'exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui et usurpation de fonction, Thierno Fall est tombé dans les mailles des filets des éléments de la Brigade de recherches (Br) de Touba. En effet, c'est suite à une dénonciation anonyme d'une blouse blanche et proche de Thierno Fall, que les limiers sont allés le cueillir à sa clinique privée. Dans son bureau, les forces de l'ordre ont découvert tout l'attirail d'un vrai homme de l'art, avec des ordonnanciers, registres, calepins, cachets, etc. Sur place, du matériel médical de dernière génération a également été retrouvé.



Conduit au commissariat où il a été interrogé, "Dr Fall" a choisi de faire usage de son droit de garder le silence, avant de se décider à avouer les délits qu'il a commis. Reconnaissant n'avoir le moindre diplôme en médecine, Thierno Fall aurait déclaré sur procès-verbal, avoir hérité de la clinique privée à la mort de son père. Ses aveux signés, "Dr Fall" a été placé en garde-à-vue, avant d'être déféré le lendemain devant le procureur près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel.



Il a été placé sous mandat de dépôt après avoir été inculpé pour exercice illégal de la médecine, usurpation de fonction et mise en danger de la vie d'autrui. Face au juge, hier, le mis en cause a reconnu l'ensemble des chefs pour lesquels il est poursuivi, avant de présenter ses excuses au tribunal. Au moment de rendre son verdict, le tribunal des flagrants délits de Diourbel a fait preuve d'une clémence insoupçonnée. En effet, malgré toutes les graves charges retenues contre lui, sans oublier ses aveux circonstanciés depuis l'enquête jusqu'à la barre du tribunal, Thierno Birahim Fall qui a été reconnu coupable, n'a écopé que d'une peine de trois mois de prison ferme, raconte "L'As".