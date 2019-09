Après l'affaire Petro-Tim: Aliou Sall se promène en Mauritanie

L’ex-Directeur de la Caisse des Dépôts et des Consignations, Aliou Sall, loin des affaires du pétrole et du gaz, se trouvait en Mauritanie. Il a effectué récemment un discret séjour dans ce pays, au lendemain de la diffusion du reportage de la Bbc sur "le scandale Petro-Tim à 10 000 milliards de dollars".



Et, il se dit que son marabout réside dans ce pays.

