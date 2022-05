Après l'audience avec le Président Macky Sall: L’Emir de Kano, Al-Hadji Aminu Ado Bayero, à la cimenterie Dangoté

Une visite qui a permis à son Altesse, d'apprécier les réalisations de ce fleuron international qui soulage aujourd'hui les populations sénégalaises. Au cours de cette visite de l’usine de production de ciment, le Roi a apprécié les nouvelles technologies qui permettent à Dangote de couvrir convenablement le marché sénégalais. L’Emir de Kano a pu constater l’investissement lourd qui a été consenti par la société, pour pouvoir accroître son niveau de production.



Mme Zouera Youssoufou, dirigeante de la Fondation Aliko Dangoté, représentant ce dernier, a remercié chaleureusement son Altesse, pour ce geste hautement symbolique en félicitant tous les agents et promet de faire le maximum non seulement pour la réussite de l’entreprise mais aussi pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), en aidant les populations surtout dans des contextes de crise économique.



À l’issue de cette visite riche d’enseignements, Al-Hadji Aminu Ado Bayero a remercié le PDG de Dangote qui est pour lui un ami, un voisin à Kano, au Nigeria, pour «sa vision, sa clairvoyance économique et son engagement». Aujourd’hui, premier producteur de ciment en Afrique, l’Emir d'estimer qu’« il ne suffit pas d’avoir des diplômes, mais il faut également une vision et une détermination quotidienne pour parvenir à de tels résultats».











