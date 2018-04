Après l’enfarinage du Consulat, Macky rend hommage à ses partisans

Le Président Macky Sall n’a pas apprécié le comportement de l’opposition sénégalaise à Paris. Le chef de l’état qui s’adressait à ses partisans à la résidence de l’ambassadeur du Sénégal en France, est revenu sur les incidents qui ont émaillé son séjour chez Macron. Heureusement pour lui, ses souteneurs, qui sont majorité en France, n’ont pas voulu la confrontation, ce qui serait dommageable pour l’image du Sénégal.



Macky Sall : « je dois vous rendre un hommage vibrant aujourd’hui. Un hommage pour votre mobilisation. Les femmes, les jeunes, les responsables, les étudiants, les membres de la délégation des Sénégalais de l’extérieur venus de beaucoup de pays d’Europe. Vous étiez à la hauteur pour éviter que l’image de notre pays soit écornée.



Des gens ont voulu transporter sur un sol extérieur des contradictions internes, qui existent dans tous les pays, dans toutes les démocraties. On a voulu faire croire aux Français qu’on pouvait empêcher le président de la République d’être dans une certaine quiétude, on a agressé le Consulat général du Sénégal à Paris. C’est une attitude que je condamne fermement. Les contradictions politiques peuvent se régler, mais pas dans la violence.



Donc soyez fermes dans vos convictions, continuez votre travail. Et le travail, ce n’est pas de se battre physiquement, c’est de continuer à visiter les foyers, les communes, les provinces, pour maintenir votre majorité écrasante. »













L’Observateur