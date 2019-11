Après la Royal Air Maroc, l’ADS fait condamner la compagnie « Iberia »

L’Agence des aéroports du Sénégal eu de la baraka devant le Tribunal de Commerce de Dakar. Dans une audience, la société dirigée par Pape Maël Diop a fait condamner deux compagnies aériennes pour plusieurs millions. Pour la première affaire qui l’opposait à Royal Air Maroc, elle a obtenu la bagatelle de 139 867 571FCFA en principal et celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Pour la seconde qui concerne la Compagnie Ibéria, elle a eu la somme de 36 318 173 FCFA en principal et celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Cerise sur le gâteau, le juge a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du principal sur les deux affaires et a mis les dépens à la charge des défenseurs

A signaler que l’Agence des aéroports du Sénégal a commis la très brillante Me Ndoumbé Wane qui avait en face d’elle, des confrères qui exercent dans de célèbres cabinets.