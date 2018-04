Après la qualification de Liverpool, Sadio Mané réagit au micro de canal

« On s’attendait à tout. C’est vrai que Man City est une belle équipe, la meilleure du championnat pour ce qu’ils (les joueurs de City) sont en train de faire. Je pense que, dès le début, on a compris qu’on avait les qualités pour battre n’importe quelle équipe en Europe. On a joué sans complexe, on a essayé de les prendre haut, je pense que c’était la clé du match », a réagi Sadio Mané après la rencontre au micro de Canal.



Mené au score par 1-0 par Man City, Liverpool a réussi à renverser l’équipe de Pep Guardiola par deux buts. Sadio estime que rencontre n’était pas fermée. « Le but de l’égalisation inscrit par Salah a été très important pour nous, parce qu’on était menés au score. Le match était ouvert et je pense que s’ils avaient marqué le deuxième but, ça aurait changé complétement le match. Mais après qu’on a égalisé, du coup, ça a changé en notre faveur et tant mieux pour nous ! », a déclaré le Sénégalais de Liverpool.











