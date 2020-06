Après le Cap Skirring, la violence s’empare de Touba et Tivaouane (Vidéos)

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

Comme une traînée de poudre, le Sénégal est en proie à une série de manifestations. Samedi, les populations du Cap Skirring étaient descendues dans les rues pour exiger de l’eau. Bilan de la répression : plusieurs blessés dont 4 dans un état grave et cinq arrestations.



À peine 48 heures, les populations des villes saintes de Touba et Tivaouane sont sur le pied de guerre. Les artères des deux villes ressemblent à un vrai champs de combat avec des pneus brûlés et jets de pierres pour répondre aux tirs de grenades lacrymogènes des forces de l’ordre.



Les transporteurs sont également de la partie, eux qui ne cessent d’exiger de l’état la reprise de leurs activités arrêtées depuis le 23 mars sans aucune compensation.



Khadim Mbodj (Atlanticactu.com)



