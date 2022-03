« Après le décès d’IBK, Assimi Goïta refuse à Soumeylou Boubeye Maïga des soins aux Emirats Arabes Unis », alertait DakarTimes Dans une parution datant du 2 janvier 2022, le quotidien DakarTimes lançait cette alerte : « Après le décès d’IBK, Assimi Goïta refuse à Soumeylou Boubeye Maïga, des soins aux Emirats Arabes Unis ». L’ex Premier ministre entre la vie et la mort…La nouvelle de son décès remet au goût « amer » du jour, cet article.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mars 2022 à 15:01 | | 0 commentaire(s)|

Le président Ibrahima Boubacar Keïta est décédé hier chez lui à Bamako, suite à une longue maladie. Il laisse derrière lui, un Mali en crise, sous le magistère d’une junte qui semble décidée à bâillonner tous les acteurs politiques.



L’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga est gravement malade. Et malgré le rapport de son médecin, le président Assimi Goïta refuse de le laisser subir des soins médicaux à l’étranger. Le 17 Décembre 2021, le professeur Togo Adégné, chirurgien spécialiste en oncologie digestive, a établi un rapport pour le patient Monsieur Soumeylou Boubeye Maïga, qui lui avait été adressé pour ictère, le 16 Décembre 2021.



Dans sa conclusion, le médecin a écrit : « ces deux examens indispensables pour déterminer la stratégie thérapeutique ne sont pas réalisables au Mali. La suite de la prise en charge de Monsieur Maïga nécessite un transfert vers un centre avec un plateau technique adéquat ».



Ensuite, le 22 Décembre 2021, le Colonel médecin-chef de l’infirmerie hôpital de Bamako, a adressé une correspondance au procureur de la République prés de la Cour suprême. Il s’agissait du certificat médical de Monsieur Boubeye Maïga.



Il écrit : « Je soussigné Pr. Ouologuem Madani, certifie être le médecin traitant de M. Boubeye Maïga depuis deux ans, dans le cadre de son suivi médical. Il présente depuis une vingtaine de jours, un tableau de cholestase pour lequel il a été admis à la clinique Pasteur pour prise en charge (ci-joint le rapport du compte rendu d’hospitalisation avec la concertation pluridisciplinaire). A l’issue de cette concertation pluridisciplinaire, son tableau clinique nécessite un plateau technique spécialisé dont nous ne disposons pas au Mali. Sur ce plan évolutif, le patient se dégrade de jour en jour, avec une aggravation clinique manifeste et un pronostic vital engagé à court terme ».



Cette correspondance a été envoyée au Premier ministre Chogel Maïga, au Ministre de la Justice, au Ministre des Forces armées, au Directeur central des services de Santé des Armées, pour information.













DakarTimes

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook