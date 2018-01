Après le massacre de Borofaye : Le président Macky Sall décrète un deuil national de 2 jours

Le Président de la République a décrété un deuil national de deux (2) jours, à compter du lundi 8 janvier 2018, pour honorer la mémoire des victimes de l’attaque armée survenue, le 6 janvier 2018, dans l’arrondissement de Niaguis, Département de Ziguinchor, renseigne un communiqué reçu à Leral.



"Pendant cette période, le drapeau national est en berne et des minutes de silence sont observées durant toutes les cérémonies officielles.Les rassemblements et autres cérémonies de réjouissance sont interdits sur l’étendue du territoire national", ajoute le texte.



Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un grièvement dans une attaque attribuée à des éléments armés supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), samedi après-midi à Brofaye dans le département de Ziguinchor.



Partis en brousse à la recherche de bois, ils auraient dépassé la zone tampon séparant les positions de l’armée sénégalaise de celles des combattants du MFDC, mouvement combattant pour l’indépendance de la Casamance depuis 1982.



Ils ont été capturés par des hommes armés dans la forêt de Borofaye, située dans les environs de la commune de Boutoupa Camaracounda, avant d’être exécutés.



"... les auteurs de cet acte criminel soient recherchés et traduits en justice".



Le président de la République, Macky Sall a ordonné hier soir que les auteurs de l’attaque soient "recherchés et traduits en justice".



Il a "immédiatement convoqué le Conseil national de sécurité’’ et "instruit les forces de défense et de sécurité, activement engagées dans cette partie de la Basse Casamance, pour que force reste à la loi’’.



Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, accompagné de hauts gradés de l’Armée nationale, s’est rendu ce dimanche au chevet des familles des victimes et des blessés.



