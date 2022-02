Après le sacre: La FSF sur la piste de Sofiane Diop et de Boubacar Kamara

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022 à 21:09

Après leur sacre à la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal a décidé de continuer de se renforcer. Boubacar Kamara et Sofiane Diop, bien connus en Ligue 1, sont en ligne de mire de la Fédération sénégalaise.



D’après le quotidien "L’Équipe", la fédération espérerait attirer Sofiane Diop (AS Monaco) et Boubacar Kamara (OM).



Bénéficiant des deux nationalités, l’objectif est de les convaincre d’être là pour les barrages face à l’Égypte, décisifs pour la qualification pour le Mondial au Qatar fin 2022.



Ousmane Wade