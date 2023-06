Après les actes de vandalisme: L’Ucad débarrassée des épaves de véhicules calcinés Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 18:17 | | 0 commentaire(s)|

Suite aux violentes manifestations notées à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 1er juin, le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, a procédé, hier, à une opération d’enlèvement des véhicules calcinés au sein du campus. Elle vise à aider les autorités universitaires à remettre à niveau le cadre de vie dans […] Suite aux violentes manifestations notées à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 1er juin, le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, a procédé, hier, à une opération d’enlèvement des véhicules calcinés au sein du campus. Elle vise à aider les autorités universitaires à remettre à niveau le cadre de vie dans ce temple du savoir. Selon le chef d’escadron Abdourakhmane Pam, Directeur de la lutte contre les encombrements, au Ministère de l’Urbanisme, cette action s’inscrit dans la dynamique de déplacer les véhicules calcinés dont une cinquantaine ont été enregistrés dans toute l’université. « Cela va permettre de lever très tôt les stigmates constatés lors des incendies et permettre à l’Ucad de retrouver son lustre d’antan. Cette opération va concerner le Coud, la Faseg, le Cesti, entre autres », a-t-il fait savoir. De son côté, Emmanuel Sène, chef du département de l’environnement du Coud, a souligné que l’Ucad a vécu une situation très déplorable à condamner vigoureusement. « L’ensemble de nos bus qui servaient de transport pour le personnel, dont une dizaine (Coud) ont été incendiés. Les gens peuvent manifester, mais pas à ce niveau. L’université nous appartient et elle sert le Sénégal », a-t-il indiqué.

Il a relevé qu’il faudra tout faire pour renforcer la sécurité de l’université. Serigne Mansour Sy CISSE



