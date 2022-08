Après les étapes de Sokone et Léona Niassene: Karim Wade a câblé tous les députés de Wallu dans le bus La délégation conduite par l'honorable député Mamadou Lamine Thiam et les responsables de Sokone du PDS se sont rendus respectivement chez Serigne Cheikhou Oumar Dem et Chérif Bounama Aïdara. Les deux chefs religieux ont réservé un accueil chaleureux à la délégation de Wallu.

C'est ainsi que Serigne Cheikhou Oumar Dem invite les députés nouvellement élus à s'investir pleinement aux aspirations des Sénégalais pour la prise en charge de leurs préoccupations. Il a déploré l'habitude du ministre de l'agriculture qui est en tournée nationale. La délégation s'est rendue par la suite chez Chérif Bounama Aïdara qui a remercié et prié pour la délégation. Il a magnifié l'œuvre du Président Abdoulaye Wade et a rappelé les liens qui les liés.



Léona Niassene



Ensuite la délégation s’est rendue à Léona Niassene où elle a été reçue par le Khalife Général Cheikh Ahmed Tidiane Niasse et son porte parole Ahmath Babacar Niasse. Ils ont affirmé que c’est la première fois qu’ils voient des politiques venir recueillir des prières et une fois les joutes terminées refaire le tour des maisons religieuses pour les remercier. Il a salué cet acte, fait des prières pour le président Wade Karim Wade.



Il a exhorté les députés à toujours se rappeler ce pourquoi ils ont été élus et de ne jamais oublier leurs missions. Il a formulé des prières pour l’ensemble des députés en rappelant les actes du Président Wade envers les maisons religieuses.

