Après les récentes manifestations : Vers un retour total à la normale des établissements bancaires Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 21:35

Le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs), Bocar Sy, faisant l'état des lieux de la situation du système bancaire fortement perturbé par les violentes manifestations qui ont récemment secoué le pays, a estimé ce qu'elle s'est nettement amélioré. Selon lui, toutes les agences des 32 établissements bancaires que compte le Sénégal seront totalement fonctionnelles cette semaine. Les perturbations du système bancaire nées des récentes manifestations violentes qui ont récemment secoué le pays ont été progressivement jugulées et la situation s'est nettement améliorée. « Les événements nous ont impactés sur une journée et ils sont survenus en fin de semaine quand l'essentiel des salariés avait fini d'effectuer leurs opérations. Sur les 32 établissements bancaires que comptent le Sénégal, 29 sites (réseaux de proximité situés au niveau des quartiers) qui étaient dans des endroits insécurisés sur les 775 agences ont été complètement vandalisés avec comme corolaire l'impossibilité d'y assurer les services bancaires ; notamment les services de caisse, sur une journée et c'est un réflexe de sécurité » a déclaré le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs) Bocar Sy, mardi soir, sur la télévision nationale. Toutefois, malgré le saccage de enseignes bancaires sus indiquées, les horaires de prestation réduites et la suspension du réseau internet décidée par les pouvoirs publics avec son lot de désagréments, il a estimé qu'« il n'y a pas eu de pause durant la journée car en plus du service minimum assuré, les services publics de banques à distance et les 710 Guichets automatiques de banque (Gab) ont toutefois fonctionné pour permettre aux clients d'effectuer leurs transactions et de fluidifier les opérations. En outre, « avec l'aide de la Banque centrale et des autorités, nous avons pu ouvrir certaines agences qui n'étaient pas impactées ». Au nom de la profession bancaire, il a en rappelé que « l'ensemble des agences bancaires au niveau des régions fonctionnent normalement ». En outre, le directeur général de la Banque de l'habitat du Sénégal (Bhs) a assuré que «toutes les agences des 32 banques et établissements financiers que comptent le Sénégal, qui emploient 6000 personnes et qui seront réapprovisionnés et sécurisés (moyens de paiement) vont connaitre un retour à la normale dans 24 à 48 heures ». Mamadou Lamine DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/apres-les-recentes-manifestati...

