Après les violences de la Tabaski : Thierno Madani Tall et une délégation de Tivaouane à Médina Gounass

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2024

Très attendu après les violences de Médina Gounass. Thierno Madani Tall s’est rendu dans la cité religieuse, ce jeudi, pour arrondir les angles entre les disciples de Thierno Amadou Tidiane Bâ et ceux de Thierno Mounirou Baldé.



« Nous avons accueilli deux délégations. Une très forte délégation de la famille conduite par le khalife Thierno Madani Tall. On a aussi reçu une délégation envoyée par le khalife général Serigne Babacar Sy de Tivaouane. Elles ont toutes les deux eu des entretiens avec le khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ. Elles se sont toutes indignées des événements malheureux qui ont lieu le jour de la Tabaski », a rapporté Amadou Tidiane Talla, 2e adjoint au maire de Médina Gounass, au micro de L’AsTV, nous dit "Bes Bi".

