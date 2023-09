Après plus de 37 ans de travail: Des retraités de la Régie des chemins de fer de Thiès déplorent leurs très « faibles pensions » Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 18:48 | | 0 commentaire(s)| Après plus de 37 ans de travail, 40 ans pour certains des retraités de la Régie des chemins de fer à Thiès déplorent leurs »très faibles pensions » résultant du non reversement de leurs cotisations à hauteur de 13 milliards de francs CFA et de la non application d’instructions du président de la République. D’après leur porte parole, le nombre de retraité concernés par cette situation est estimé à plus de 1000 agents dont certains sont décédés ‘’depuis longtemps sans avoir bénéficié pleinement de leurs retraites ».



