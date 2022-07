Après plusieurs jours de cavale : Pape Mamadou Seck de Pastef arrêté à Touba

Fin de cavale pour Pape Mamadou Seck. Il a été arrêté par les forces de l’ordre à Touba. Il s’était évadé après son internement au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec.



Pour rappel, il avait été arrêté lors des manifestations du 17 juin dernier et placé au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec pour cause de maladie. L'administration pénitentiaire avait fait même une conférence de presse pour faire part de son évasion, mais c'était sans compter sur les fauteurs de trouble. Sa famille ainsi que les pastéfiens alertaient sur une éventuelle mort de Pape Mamadou Seck



L'on supputait qu'il était mort à 22h30 et qu'il ne pouvait pas aller loin à cause de sa maladie très sévère. Il a été filé par les forces de l'ordre jusqu'à son arrestation à Touba.