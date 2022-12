Après sa confrontation avec Adji Sarr: Ousmane Sonko parle d’un massacre à la place d’une confrontation

Ousmane Sonko a fait face pour la première fois, à son accusatrice Adji Sarr dans le bureau du Doyen des Juges d’Instruction.



Arrivé devant son domicile après ce face à face, le leader de PASTEF est apparu confiant et souriant. Commentant la confrontation, le maire de Ziguinchor a qualifié que ce n’était pas une confrontation. Mais, un massacre. Ainsi, il refuse d’en dire plus.



A retenir, Ousmane Sonko est accusé, par l’ex masseuse de Sweet Beauté, de viols multiples et menaces de mort.