Après sa confrontation avec Ousmane Sonko: Adji Sarr déclare n’avoir jamais dit qu’elle était enceinte

Adji Raby Sarr dit être déçue par le comportement de son présumé violeur Ousmane Sonko. Elle dit qu’elle s’attendait à une confrontation. Mais, ce n’est pas malheureusement ce qui a eu lieu.



«J’étais un peu déçue parce que je m’attendais à une confrontation. Mais, il n’a pas voulu répondre aux questions. Finalement, je ne savais pas quoi faire. Je ne reconnais plus Ousmane Sonko», déclare Adji Sarr.



Interrogée sur l’incident qui a été annoncé et qui a causé la suspension de l’audition, la masseuse rétorque : «Il n a pas la témérité de me traiter de menteuse». Quant à sa présumé grossesse, l’accusatrice de Sonko dit n’avoir jamais dit qu’elle était enceinte.