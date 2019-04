Après sa démission du parti Rewmi : Dr Adourahmane Diouf annoncé à la tête du "Club des investisseurs" Abdourahmane Diouf, le désormais ex-porte-parole du parti Rewmi va atterrir sous peu à la tête du "Club des investisseurs". C'est du moins ce qu'a révélé le journal "Le Témoin" dans son édition de ce mardi.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 12:40

Il succédera à Moustapha Diagne, l'ancien ministre des Finances du Président Diouf, ancien inspecteur général d'Etat, ayant démissionné de ses fonctions de directeur du "Club des investisseurs", après avoir été recruté par appel à candidatures et avoir exercé pendant quelques mois. Babacar Ngom Sédima et ses amis auraient jeté leur dévolu sur Abdourahmane Diouf qui leur paraît avoir le profil idéal pour exercer les fonctions de directeur du "Club des investisseurs", un regroupent de chefs d'entreprises, qui, comme son nom l'indique, a pour but de mobiliser des fonds pour prendre des participations dans divers secteurs de l'économie nationale.

