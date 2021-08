Après sa réunion de BP: L’Alliance Jëf-Jël annonce son 9e Congrès à Louga Le Bureau Politique Elargi de l’Alliance Jëf Jël s’est réuni ce samedi 28 Août 2021 à Dakar pour échanger sur sur la vie du parti, la situation nationale et les perspectives des élections territoriales de janvier 2022. Ayant appris avec tristesse la nouvelle de la disparition de notre éminent compatriote, le Médiateur de la République, Alioune Badara CISSE, le BP a tenu à formuler des prières pour le repos de son âme.

Le BP présente les sincères condoléances de l’Alliance Jëf Jël à sa famille biologique, à sa famille politique et, à l’ensemble des sénégalais.



Le BP de l’Alliance Jëf Jël a échangé sur la vie du parti, la situation nationale et les perspectives des élections territoriales de janvier 2022.



Ainsi, l’Alliance Jëf Jël, consciente de la souffrance des sinistrés, appelle le gouvernement à renforcer le dispositif d’évacuation des eaux et de l’assainissement des habitations.



Le BP de l’Alliance Jëf Jël invite les Sénégalais à s’engager dans des actions de solidarité en faveur des nécessiteux.



Dans la perspective des élections territoriales, le BP élargi de l’Alliance Jëf Jël réaffirme son attachement à la tenue au Sénégal d’élections démocratiques, transparentes et apaisées.



Abordant les questions liées à la vie du parti, le BP de l’Alliance Jëf Jël, conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur , a pris la décision d’organiser son 9e Congrès, les 11 et 12 Septembre 2021 à Louga.



