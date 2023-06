Apres six mois de prison : Les députés du Pur dénoncent la confiscation de leur mandat Les députés du Parti de l’unité et du rassemblement Pur) ont retrouvé la liberté après six mois de détention. Mais, à peine élargis de prison, nous dit Le Grand Panel, ils dénoncent une tentative de confiscation de leur mandat et promettent d’user de toutes les voies de recours pour préserver leur mandat de député.



Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

«Quiconque s’attaque à Serigne Moustapha Sy, nous allons nous dresser contre lui. On n’a rien à faire d’un mandat. On n’a pas besoin de mandat. Ce n’est pas ce mandat qui nous retient ici. Ce que nous pouvons dire, c’est que nous sommes des talibés. (…) Nous avons agi comme des talibés», a-t-il fait savoir Massata Samb, face à la presse.



Mamadou Niang parle, pour sa part, de politique. «C’est le peuple qui nous a élus et envoyés à l’Assemblée nationale, et non l’Apr (Alliance pour la République) ou Benno bokk yakaar. Tout ce qu’ils veulent, c’est confisquer nos mandats. Mais, nous allons nous battre jusqu’au bout pour cela», a-t-il déclaré.



Sur un retour des faits, Le Grand Panel rappelle que Mamadou Niang et Massata Samb ont été jugés puis condamnés à six mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires faisant état d’une incapacité temporaire de travail de 23 jours sur leur collègue Amy Ndiaye Gniby.



Et pour les dommages et intérêts, il devait payer la somme de 5 millions de F Cfa à la dame. Ils avaient aussi écopé d’une amende de 100 000 F Cfa. Mais les deux députés avaient interjeté appel pour contester cette décision de justice.



