Après son départ à la retraite: Le Général Meïssa Niang trouve un point de chute au Palais

Le Commissaire Oumar Mal n'est pas le seul à sortir de sa retraite. Le Général Meïssa Niang, ancien Haut commandant de la Gendarmerie, va aussi reprendre du service.



Selon L’Observateur, il a été nommé au poste de Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion, en remplacement du contre-amiral Ousmane Sall. Plus haute distinction sénégalaise, l'Ordre national du Lion distingue en temps de paix, 15 ans de services civils ou militaires, ou 20 ans d'activité professionnelle.



Le président de la République du Sénégal est, de droit, Grand Maître de l'Ordre. Il dispose d’une institution dénommée Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion. Laquelle est placé sous l’autorité d’un officier général des forces armées, dignitaire de l’Ordre national du Lion, qui prend le titre de Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion.



La Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion comprend, outre le Cabinet du Grand Chancelier de l’Ordre national et les services qui sont rattachés, le Secrétariat général et les services qui lui sont rattachés, le Service des Décorations et le service des Moyens généraux.



