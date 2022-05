Après un vol de 1,8 million FCfa: Un boulanger trahi par la caméra de surveillance

Après s’être introduit dans le bureau du comptable, il a pris plus d’un million de francs Cfa. Et pourtant, le présumé voleur est apparenté au propriétaire de ladite boulangerie qui a jeté son dévolu dans le pétrin de la farine pour gagner dignement sa vie.



Ainsi, il recrute un personnel qualifié et octroie un poste particulier à son parent nommé M. Ndiaye. Un jour, la direction de la boulangerie constate la disparition mystérieuse d’1,8 million de francs Cfa du bureau du comptable et convoque d’urgence une réunion de crise à l’interne pour situer les responsabilités.



Mais, le nommé M. Ndiaye se retrouve dans la ligne de mire des administratifs et devient le suspect numéro un. Malgré tout, il clame son innocence et met en garde ses accusateurs contre toute tentative de le jeter en pâture. Finalement le mis en cause passe aux aveux et se décharge sur un charlatan.