Après une scène de jalousie : Il tabasse et mord sa femme sur la joue Ousseynou, c’est apparemment un mari très violent. Pris par un accès de jalousie, il a sauvagement battu son épouse qui n’a dû son salut qu’à la prompte intervention des voisins.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Mariés depuis cinq ans, tout se passait dans le meilleur des mondes possibles entre Ousseynou C et Ndèye F B. De leur union, sont nés deux enfants respectivement âgés de 2 et 3 ans. Il n’y a jamais eu jusque récemment de problèmes dans le couple qui filait le parfait amour. Mais les problèmes ont commencé à surgir quand l’épouse décida de se lancer dans la politique sous l’influence de quelques amies. Ce pour ne plus devoir passer ses journées entre quatre murs sans rien faire.



Ayant eu l’accord de son mari, l’une de ses amies l’a ainsi intégrée dans un mouvement où les femmes font de la transformation de céréales locales, du micro-jardinage etc.

« Pendant six mois, je passais mes journées dehors en travaillant avec de braves dames et parfois je participais à des réunions politiques », a confié la plaignante aux enquêteurs de la police.



A travers cette activité, Ndèye F B commençait à se faire des relations si bien qu’elle n’a pas tardé à devenir une femme d’affaires qui subvenait à ses besoins. Un changement qui n’avait pas plu au mari qui avait complètement changé.



« Je sentais de plus en plus un manque de confiance en ma personne. Nos relations étaient devenues exécrables », a poursuivi la dame.



Et le jour de l’incident, lorsqu’elle est rentrée vers 20h 30, c’est à peine si son époux a répondu à ses salutations. Et c’est pendant qu’elle était dans la cuisine alors que son portable sonnait que le mari l’a retrouvée pour la brutaliser jusqu’à lui casser la bouche en lui arrachant deux dents. Non content de cela, il a mordu la malheureuse tout en l’étranglant. L’épouse n’a dû son salut qu’à la prompte intervention des voisins. Face aux policiers, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



« J’ai tabassé, étranglé, avant de mordre ma femme car je ne pouvais plus contenir ma jalousie. Elle répondait constamment au téléphone et recevait des appels et des audio d’hommes sur whatshapp. Parfois, si son téléphone sonne, elle courait en vitesse pour aller dehors avant de répondre.



Elle disait également partir à des rendez-vous politiques pour revenir à la maison vers 23 ou 00 heures », s’est défendu l’époux jaloux, tout en regrettant son acte. Après ses aveux, il a été arrêté et déféré au parquet.

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook