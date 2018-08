Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aretha Franklin, la légende américaine de la chanson est morte à l'âge de 76 ans Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Août 2018 à 15:06 | | 0 commentaire(s)| Aretha Franklin souffrait d'un cancer du pancréas depuis 2010.



Source .francetvinfo.fr La "reine de la soul" s'est éteinte. Aretha Franklin est morte jeudi 16 août dans la matinée, dans sa maison de Detroit (Michigan, Etats-Unis), a annoncé son agent à Associated Press (en anglais). La chanteuse américaine, "gravement malade", était âgée de 76 ans. L'interprète de Thinket Respect souffrait d'un cancer du pancréas depuis 2010. Elle avait annoncé la fin de sa carrière en 2017."Nous ne pouvons pas trouver les mots pour exprimer notre douleur, ont réagi ses proches dans un communiqué. Nous avons perdu notre matriarche et le pilier de notre famille." De nombreux fans et célébrités avaient adressé des messages de soutien à la chanteuse, après l'annonce de la détérioration de son état de santé . "Nous avons ressenti votre amour pour Aretha et nous sommes réconfortés par l'idée que son œuvre va perdurer."L'artiste, à qui un cancer avait été diagnostiqué en 2010, recevait depuis plus d'une semaine des soins palliatifs à son domicile de Detroit. Les détails concernant l'organisation de ses obsèques seront communiqués dans les prochains jours.La carrière d'Aretha Franklin a marqué l'histoire de la musique. "Lady soul", comme elle était surnommée, a vendu 75 millions de disques, obtenu 18 Grammy Awards (pour 44 nominations) et accumulé 25 disques d'or. A l'âge de 14 ans, elle signe chez Columbia Records, avant de décoller avec le label Atlantic en 1967. Dans les années 1980, elle enchaîne les albums à succès comme Jump to it en 1982 ou Get it Right en 1983. Autrice-compositrice et pianiste, née à Memphis (Tennessee), elle incarnait aussi bien la soul music du sud des Etats-Unis que le gospel, le funk, le rhythm & blues et le jazz."À la manière de Ray Charles ou de Sam Cooke, qui faisaient partie de ses idoles, elle a emmené la soul dans une autre dimension à partir de la fin des années 60", a estimé sur franceinfo Nicolas Teurnier, rédacteur en chef deSoul Bag. Il évoque notamment "une influence majeure sur des générations d'artistes qui s'en réclament encore aujourd'hui". "Elle a vraiment marqué à jamais l'histoire de la musique au sens large. Ce n'est pas la peine de la limiter à l'étiquette soul, ça dépasse largement toutes les étiquettes", a-t-il commenté.



