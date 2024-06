Armée: Le Gén. Mbaye Cissé a rencontré le Gén. C.Q Brown des Etats-Unis

La coopération militaire entre les Etats-Unis et le Sénégal, a été au menu d’une rencontre entre les deux patrons des armées sénégalaises et américaines.



D'aprés "Le Témoin", les deux chefs d’Etat-Major, les généraux Mbaye Cissé et C.Q Brown des Etats-Unis ont eu un entretien au Botswana, le 24 juin dernier, en marge de la Conférence des Chefs d’Etats-majors africains.



Le Sénégal et les Etats-Unis, qui développent une coopération militaire féconde dans tous les domaines, sont déterminés à renforcer la stabilité et la sécurité en Afrique.