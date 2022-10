Armée Sénégalaise-Nouvelles nominations : Jean Diemé promu général de Brigade, DG du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité Le président Macky Sall , après signature de plusieurs décrets portant promotion et nominations au sein des Forces Armées a désigné Jean Diemé, le général de Brigade, comme Directeur Général du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook